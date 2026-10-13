Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 13 Ekim 2026 bugünkü maçlar!

Şampiyonlar Ligi maçları, 2026/27 sezonunun ikinci hafta karşılaşmalarıyla bu akşam futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'nın farklı kentlerinde oynanacak mücadelelerde Galatasaray ile Barcelona, Atlético Madrid ile Manchester United ve Viking ile Bayern Münih gibi takımlar sahaya çıkacak. Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak iki karşılaşmanın ardından saat 22.00'de yedi maç oynanacak. Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayacağı mücadele RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında sahasında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında bu akşam dokuz karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçları saat 19.45'te başlayacak. Lens ile Sporting arasındaki mücadele Tabii Spor'dan, Sabah ile Slavia Prag karşılaşması ise Tabii Spor 1'den yayınlanacak. Saat 22.00'de başlayacak maçlarda Galatasaray, Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk ederken Arsenal, Lille ile karşılaşacak. Atlético Madrid-Manchester United ve Inter-Club Brugge mücadeleleri de aynı saatte başlayacak.

Gecenin diğer karşılaşmalarında Leipzig ile PSV, Viking ile Bayern Münih ve Villarreal ile Napoli karşı karşıya gelecek. Yayın programına göre Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 ve tabii platformundan, Arsenal-Lille maçı Tabii Spor 1'den, Atlético Madrid-Manchester United karşılaşması Tabii Spor'dan yayınlanacak. Inter-Club Brugge maçı Tabii Spor 2'de, Viking-Bayern Münih maçı Tabii Spor 3'te, Villarreal-Napoli maçı Tabii Spor 4'te, Leipzig-PSV maçı ise Tabii Spor 5'te ekranlara gelecek.

Bu akşamın Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

19.45: Lens - Sporting | Tabii Spor

19.45: Sabah - Slavia Prag | Tabii Spor 1

22.00: Galatasaray - Barcelona | TRT 1, tabii

22.00: Arsenal - Lille | Tabii Spor 1

22.00: Atletico Madrid - Manchester United | Tabii Spor

22.00: Inter - Club Brugge | Tabii Spor 2

22.00: Leipzig - PSV | Tabii Spor 5

22.00: Viking - Bayern Münih | Tabii Spor 3

22.00: Villarreal - Napoli | Tabii Spor 4

GALATASARAY BARCELONA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun lig aşaması ikinci hafta maçında Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takım, organizasyondaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise turnuvaya sahasında oynadığı Feyenoord karşılaşmasında aldığı 5-1'lik galibiyetle başladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 iç saha maçında aldığı sonuçlar da karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım 2019'da Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçtan başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının dördünü kazandı. Bu dönemde dört beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü. Barcelona karşılaşması, takımın lig aşamasındaki ikinci maçını kendi sahasında oynayacağı mücadele olacak.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun lig aşaması ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. İspanya temsilcisi Atletico Madrid, lig aşamasındaki ilk maçında Liverpool deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Diego Simeone yönetimindeki ekip, bu karşılaşmanın ardından La Liga'da oynadığı maçlarda galibiyetler alarak toparlandı.

Manchester United ise lig aşamasına galibiyetle başladı. Michael Carrick yönetimindeki İngiliz ekibi, ilk hafta karşılaşmasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0 mağlup ederek üç puan aldı. Buna karşın takım, Premier League'de zorlu bir dönemden geçiyor. İki ekip daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun son 16 turunda karşılaştı. Madrid'de oynanan ilk maç 1-1 sona ererken Old Trafford'daki rövanş karşılaşmasını Atlético Madrid 1-0 kazandı ve tur atladı. İki takım arasındaki rekabetçi maçlarda Atlético Madrid'in iki galibiyeti ve iki beraberliği bulunuyor.

BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun lig aşaması ikinci hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Viking FK ile karşılaşacak. Stavanger kentindeki Lyse Arena'da oynanacak maç, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele Tabii Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, turnuvanın ilk haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti. Alman ekibi, ikinci hafta maçında da lig aşamasındaki puan mücadelesini sürdürecek.

Viking FK ise organizasyondaki ilk maçında Stuttgart deplasmanına çıktı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Norveç ekibi, bu sonucun ardından yerel ligde üst üste galibiyetler alarak formunu yükseltti ve Eliteserien'de zirvede yer aldı. Bayern Münih karşısında sahasında oynayacağı maçta puan arayacak Viking FK, lig aşamasının ikinci haftasında Alman temsilcisini konuk edecek. Bayern Münih ise Bodo/Glimt karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Norveç deplasmanında sahaya çıkacak.