Samsung Galaxy S25 Ultra'nın fiyatı ne kadar? Bütün özellikleri ve Türkiye fiyatı açıklandı

23 Ocak 2025 08:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:20

Samsung dün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarını tanıttı. Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın özelliklerinin yanı sıra Türkiye fiyatının ne kadar olduğu da belli oldu. Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 256 GB versiyonu 83 bin 499 TL'den satılacak.

Samsung S25 serisi tanıtıldı: Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra özellikleri ve fiyatı

Samsung S25 serisi tanıtıldı: Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinlikte yeni amiral gemisi telefon modelleri Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'yı tanıttı.

Cihazların tanıtılmasının ardından ön sipariş süreci de başladı.

SAMSUNG GALAXY S25, S25 ULTRA NE KADAR?

Samsung Galaxy S25'in 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 51 bin 499 TL'den satışa çıktı.

S25 Ultra'nın ise en düşük depolama alanına sahip 256 GB versiyonu ise 83 bin 499 TL'den satılıyor.

Samsung tarafından açıklanan S25 serisinin bütün fiyatları ise şöyle:

Samsung Galaxy S25 128 GB | 51.499 TL

Samsung Galaxy S25 256 GB | 55.499 TL

Samsung Galaxy S25+ | 63.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB | 83.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB | 91.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB | 101.499 TL

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S25 Ultra, 120 Hertz yenileme hızına sahip 6.9 inç WQHD 3120x1140 piksel, Dynamic AMOLED 2X bir ekran ile geliyor.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden güç alan cihazın bütün versiyonlarında 12 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise Samsung kullanıcılarına 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunuyor.

Arka tarafında 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş, 50 MP ve 10 MP telefoto kamera olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunan cihazın ön tarafında ise 12 MP kamera bulunuyor.

5000 mAh kapasiteli 45W kablolu, 25W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan Samsung Galaxy S25 Ultra, One UI 7.0 arayüzü ve Android 15 işletim sistemi ile geliyor.