Samsung S25 serisi tanıtıldı: Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra özellikleri ve fiyatı

22 Ocak 2025 21:19 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 21:58

Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi resmen tanıtıldı. Bu yıl Android ekosisteminin en güçlü cihazları olan üst düzey modellerin teknik özellikleri ve fiyatları duyuruldu. İşte Samsung S25, S25+ ve S25 Ultra özellikleri ve fiyatları.

Samsung​, yeni Galaxy S25 serisini nihayet duyurdu. Beklendiği gibi 3 model ile kullanıcılarının karşısına çıkan Güney Koreli üretici, tasarım, donanım ve yazılım gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sunan Galaxy S25​ ailesini yapay zeka​ mottosuyla öne çıkardı. Ek olarak Samsung, Unpacked etkinliğinde merak edilen Galaxy S25 fiyatı ve özellikleri konusuna da açıklık getirdi.

İşte Samsung S25, S25+ ve S25 Ultra özellikleri ve fiyatları.

SAMSUNG GALAXY S25 / S25+ ÖZELLİKLERİ

Şirketin en yeni amiral gemisi modelleri, hem donanım hem de yazılım tarafında önemli yenilikler sunuyor. ProScaler ekran teknolojisinden yapay zeka destekli kamera özelliklerine kadar Galaxy S25 serisi, teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Tüm detaylar:

PROSCALER EKRAN TEKNOLOJİSİ

Galaxy S25 serisi, ProScaler ekran teknolojisiyle görüntü kalitesinde yüzde 43 oranında bir iyileşme sağlıyor. Daha canlı renkler ve üstün netlik sunan bu teknoloji, özellikle multimedya tüketimi ve oyun oynama deneyiminde fark yapıyor. Galaxy S25 modeli 6.2 inç ekranıyla kompakt bir seçenek sunarken, Galaxy S25+ ise 6.7 inçlik daha geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Her iki cihaz da ön ve arka yüzeylerinde Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

GALAXY AI: İNSAN GİBİ ETKİLEŞİM

Samsung, S25 serisini "yapay zeka telefonu" olarak tanımlıyor. Geliştirilmiş Galaxy AI, kullanıcıların cihazlarıyla çok modlu bir şekilde etkileşim kurmasını mümkün kılıyor. Konuşarak, yazarak, hatta ekran üzerinden işaret ederek cihazla iletişim kurulabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarına daha az zaman ayırmasını ve kendilerine daha fazla vakit ayırmalarını sağlıyor.

3NM SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Serinin gücünü, özel olarak tasarlanmış 3nm Snapdragon 8 Elite işlemcisi sağlıyor. Bu işlemci, yapay zeka destekli ProVisual Engine ile bir araya gelerek üstün performans ve eşsiz kamera deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, gece çekimlerinden telefoto lenslere kadar her açıdan detaylı ve canlı görüntüler elde edebiliyor.

Samsung'un Nightography özelliği, düşük ışıkta dahi etkileyici fotoğraf ve videolar çekilmesine olanak tanıyor. Yeni nesil sarsıntı azaltma teknolojisi, gece çekimlerinde sabit ve hareketli nesneler için üst düzey netlik sağlıyor. Ayrıca "Audio Eraser" özelliği, videolardan istenmeyen arka plan gürültüsünü filtreleyerek stüdyo kalitesinde ses elde edilmesini mümkün kılıyor.

SAMSUNG S25 SERİSİ, ONE UI 7 İLE GELİYOR

Android 15 tabanlı One UI 7, S25 serisiyle birlikte geliyor. Akıcı animasyonlar ve yeni yapay zeka araçları sunan bu arayüz, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Sürümle birlikte gelen bazı yapay zeka araçları:

- Now Brief: Günlük rutinlerinizi analiz ederek kişiselleştirilmiş özetler sunuyor. Güne başlarken bekleyen görevlerinizi görebilir, gün sonunda aktivitelerinizin detaylı analizine ulaşabilirsiniz.

- Cross-app Action: Galaxy S25 serisi, Cross-app Action özelliğiyle birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan işlemlerinizi kolayca halletmenizi sağlıyor. Örneğin, sadece konuşarak bir restoran bulabilir ve konumunu arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Google Gemini entegrasyonu ise yan düğmeye uzun basarak anında erişim sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S25 TÜRKİYE FİYATLARI

Depolama kapasitesine göre Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus fiyatı şu şekilde:

Samsung Galaxy S25 128 GB: 51 bin 499 TL

Samsung Galaxy S25 256 GB: 55 bin 499 TL

Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB: 63 bin 499 TL

Bir bakışta Samsung Galaxy S25 ve S25+ teknik özellikleri

Galaxy S25 Plus

Ekran: 6.7 inç QHD+

6.7 inç QHD+ İşlemci: Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite

Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite Batarya: 4900 mAh

4900 mAh Arka Kamera: 12MP (ultra geniş) + 50MP (geniş) + 10MP (3x telefoto)

12MP (ultra geniş) + 50MP (geniş) + 10MP (3x telefoto) Ön Kamera: 12MP

12MP Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Dayanıklılık: Armor Alüminyum çerçeve, Corning Gorilla Glass Victus2 (ön & arka)

Armor Alüminyum çerçeve, Corning Gorilla Glass Victus2 (ön & arka) Renkler: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Galaxy S25

Ekran: 6.2 inç FHD+

6.2 inç FHD+ İşlemci: Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite

Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Arka Kamera: 12MP (ultra geniş) + 50MP (geniş) + 10MP (3x telefoto)

12MP (ultra geniş) + 50MP (geniş) + 10MP (3x telefoto) Ön Kamera: 12MP

12MP Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Dayanıklılık: Armor Alüminyum çerçeve, Corning Gorilla Glass Victus2 (ön & arka)

Armor Alüminyum çerçeve, Corning Gorilla Glass Victus2 (ön & arka) Renkler: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

SERİNİN EN GÜÇLÜSÜ: GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung, Galaxy S25 Ultra modeli ile akıllı telefon dünyasında çıtayı bir kez daha yükseltti. Titanyum çerçeve tasarımı, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Ultra, teknoloji tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte Galaxy S25 Ultra'nın öne çıkan özellikleri.

S25 ULTRA RENK SEÇENEKLERİ

Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Yuvarlatılmış köşeleri ve düz yan çerçeveleriyle tasarımda estetik ve modern bir yaklaşımı benimseyen cihaz, 162.8 x 77.6 x 8.2 mm boyutlarında ve yalnızca 218 gram ağırlığında. Ön yüzünde Corning Gorilla Armor, arka yüzünde ise Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

S25 ULTRA EKRANI

6.9 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S25 Ultra, WQHD (3120 x 1440) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. ProScaler teknolojisi, yapay zeka algoritmalarıyla görüntü kalitesini yüzde 43 oranında artırarak daha net, canlı ve sürükleyici bir ekran deneyimi sağlıyor. Bu özellik, hem günlük kullanım hem de oyun oynama sırasında farkını hissettiriyor.

Galaxy S25 Ultra, dörtlü arka kamera sistemiyle fotoğrafçılıkta sınırları zorluyor:

200 MP Geniş Açı: 2x optik zoom destekli.

2x optik zoom destekli. 50 MP Ultra Geniş Açı

50 MP Telefoto: 5x ve 10x optik zoom seçenekleriyle

5x ve 10x optik zoom seçenekleriyle 10 MP Telefoto: 3x optik zoom.

GALAXY S25 ULTRA PERFORMANS

Samsung, cihazın kalbinde 3nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisine yer veriyor. Bu özel yonga, standart sürümlere kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip. CPU, GPU ve NPU performansında sırasıyla yüzde 37, yüzde 30 ve yüzde 40 artış sağlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

5000 mAh kapasiteli bataryasıyla Galaxy S25 Ultra, 31 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Cihaz, 45W hızlı şarj ve 25W kablosuz şarj desteği ile pil doldurma sürecini hızlandırıyor.

ANDROİD 15 VE ONE UI 7 İLE GELECEK

Galaxy S25 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkıyor. Samsung, cihazın 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacağını belirterek uzun vadeli güncellik garantisi sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TÜRKİYE FİYAT

Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı ne kadar?

Galaxy S25 Ultra 256GB: 83 bin 499 TL

Galaxy S25 Ultra 512GB: 91 bin 499 TL

Galaxy S25 Ultra 1 TB: 101 bin 499 TL

Bir bakışta Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri: