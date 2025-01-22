Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları resmen açıklandı: 100 bin TL barajı aşıldı

22 Ocak 2025 21:51 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 22:00

Samsung, yaklaşık bir yıldır beklenen duyuruyu yaparak Galaxy S25 serisini tanıttı. 2025'in en güçlü akıllı telefonlarından biri olarak görülen yeni seri; Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinden oluşuyor. Üst düzey cihazların Türkiye fiyatları Samsung tarafından duyuruldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung​, Galaxy S25 ve S25 Ultra için merakla beklenen duyurusunu gerçekleştirdi. 22 Ocak Çarşamba (bugün) ön sipariş veren müşteriler, şubat ayında ilk S25'lerini teslim almaya başlayacak. Galaxy S25​, S25+ ve S25 Ultra Türkiye​ fiyatları da resmen açıklandı.

Samsung​ Türkiye internet sitesinden alınan bilgiye göre, serinin en alt modeli olan Galaxy S25 başlangıç fiyatı 51 bin 499 TL. Bir üst seviye S25 Plus, minimum 63 bin 499 TL'ye satılıyor. Profesyonellere hitap eden S25 Ultra ise 83 bin 499 TL ile 101 bin 499 TL arasında değişen tutarlarda satın alınabiliyor. İşte kalem kalem Samsung S25 serisi modellerinin fiyatları...

GALAXY S25 / S25+ TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Galaxy S25 128 GB: 51 bin 499 TL

51 bin 499 TL Samsung Galaxy S25 256 GB: 55 bin 499 TL

55 bin 499 TL Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB: 63 bin 499 TL

SAMSUNG S25 ULTRA TÜRKİYE FİYATLARI