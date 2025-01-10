Samsung S25 ne zaman çıkacak? S25 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ocak 2025 14:08 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:31

Samsung yeni amiral gemisi telefon serisi S25 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung S25 ve S25 Ultra'nın ne zaman çıkacağı merak konusu olurken tanıtım tarihi şirket tarafından açıklandı. 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılacak olan Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın ne kadar olacağı da ortaya çıktı.

Teknoloji meraklıların merakla beklediği Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarının tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Tanıtım tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte telefonlar ile ilgili sızıntılar da giderek artmaya başladı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, S25 serisinde 3 farklı model tanıtacak. SAMSUNG S25, S25 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK? Samsung tarafından açıklanan bilgilere göre S25 ve S25 Ultra'nın tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2025 etkinliği 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak olan etkinlik ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose şehrinde yapılacak. Etkinlik YouTube ve Samsung Newsroom üzerinden yayınlanacak. SAMSUNG S25, S25 ULTRA NE KADAR OLACAK, FİYATI? Samsung'un yeni amiral gemisi serisi ortaya çıkan iddialara göre S25, S25 Ultra, S25 Plus olmak üzere üç farklı modelden oluşacak. Ayrıca yeni modellerin fiyatı geçtiğimiz senenin amiral gemisi modellerinden 100 Euro daha pahalı olacak. Samsung'un amiral gemisi modellerinin fiyatının Avrupa fiyatlarının şöyle olacağı iddia ediliyor. Samsung Galaxy S25 fiyatı 128 GB Versiyonu: 973 Euro

256 GB Versiyonu: 1.036 Euro

512 GB Versiyonu: 1.162 Euro Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı 256 GB Versiyonu: 1.571 Euro

512 GB Versiyonu: 1.696 Euro

1 TB Versiyonu: 1.948 Euro Samsung Galaxy S25 Plus fiyatı 256 GB Versiyonu: 1.246 Euro

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