Samsung S25 Ultra'nın ne zaman çıkacağı belli oldu! Görüntüleri sızdırıldı

23 Aralık 2024 12:15 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:16

Teknoloji devi Samsung'un yeni tanıtmayı planladığı amiral gemisi modeli S25 Ultra modelinin ne zaman çıkacağına dair yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre cihaz 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Samsung S25'in özellikleri de merak ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi telefon modelini olacak olan S25 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor.

Teknoloji meraklıları tarafından yakından takip edilen yeni telefonunun son zamanlarda özellikleri ile ilgili birçok bilgi sızdırıldı.

Bilgilerin artmasıyla birlikte teknoloji meraklıları Samsung S25 Ultra'nın ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı.

SAMSUNG S25 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung S25 Ultra'nın 22 Ocak 2025 tarihinde San Jose, Kaliforniya'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

Güney Koreli şirketin S25 Ultra'nın yanı sıra S25 ve S25+ modellerini de bu dönemde tanıtacak.

S25 ailesinin ince versiyonu olacak olan "S25 Slim" modelinin ise tanıtım tarihinin 2025 Haziran olması bekleniyor.

SAMSUNG S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızdırılan bilgilere göre Samsung S25 Ultra modelinin 6.8 inç, 1440x3120 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelmesi bekleniyor.

Corning Horilla Armor korumaya sahip olacak olan bu ekranın yanı sıra işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8 gen 4'ün tercih edileceği tahmin ediliyor.

Kamera tarafında ise cihazın arkasında 200 Megapiksel ana kameraya sahip dörtlü bir kurulumun yer alması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre ise Samsung ön tarafta ise 12 Megapiksel bir kamera tercih edecek.

16GB RAM ve 256GB, 512GB ve 1GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek olan cihazın batarya kapasitesinin ise 5000 mAh olması bekleniyor.