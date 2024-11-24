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Samsunspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Kasım 2024 18:33 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:49
Samsunspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Samsunspor Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Beraberlikle biten karşılaşmada puanlar bölüşüldü.

Süper Lig​'in 13. haftasında Samsunspor​ ile Alanyaspor​ mücadelesi beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Tekke​'nin ardından teknik direktörlüğe getirilen Sami Uğurlu Alanyaspor’a puanla 'Merhaba' dedi.

Samsunspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

SAMSUNSPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor ile Alanyaspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma iki takımın bulduğu birer golün ardından 1-1 berabere sonuçlandı.

Samsunspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

SAMSUNSPOR ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Ev sahibi ekip 35. dakikada Dimata'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk Akdeniz ekibi ise ikinci yarıya golle başladı.

Janvier'nin pasında Cordova topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

26 puana yükselen Samsunspor ligde üçüncü sırada yer alırken, 11 puanlı Alanyaspor ise ligde 16. sırada bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular
3. sırada

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Kaynak: TGRT Haber
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