Batshuayi kendini Osimhen ile kıyasladı: Teknik olarak daha iyiyim

24 Kasım 2024 02:23 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 02:26

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Bodrum FK maçı sonrasında kendisini takımın gözdesi Osimhen ile kıyasladı. Zorlu geçen karşılaşmada 3 puanı koparan sarı-kırmızılıların yıldız isminden iddialı sözler geldi.

Galatasaray​'ın galip ayrıldığı Trendyol Süper Lig​ 13. haftası Bodrum FK​ maçı sonrası Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi​ maçı değerlendirdi. Batshuayi "Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız." yorumunda bulundu.

"BEN TEKNİK OLARAK DAHA İYİYİM"

Batshuayi ayrıca "Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor." ifadelerini kullandı.