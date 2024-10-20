Samsunspor-Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Muhtemel 11'ler

20 Ekim 2024 12:57 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:10

Milli aranın ardından Süper Lig'de Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala takımların kadroları gündeme geldi. Taraftarlar Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerini merak ediyor.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında bugün Samsunspor-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu merak ediliyor.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe​'nin resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre Samsunspor maçının kamp kadrosunda 24 oyuncu yer aldı.

Sarı-lacivertliler tarafından açıklanan kamp kadrosundaki oyuncular ise şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko​, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho​'nun Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de En-Nesyri yerine Dzeko'yu tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Samsunspor'un muhtemel 11'leri ise şöyle:

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Muja, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Fenerbahçe maçı bugün (20 Ekim Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertlilerin bugün oynayacağı Samsunspor deplasman karşılaşması beIN Sports 1'den yayınlanacak.