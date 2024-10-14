Samsunspor-Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı

14 Ekim 2024 09:01 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:19

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala stadyumdan maçı izlemek isteyen taraftarlar biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve fiyatlarını araştırmaya başladı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig​ kaldığı yerden dokuzuncu haftasıyla devam edecek.

Dokuzuncu haftanın maçları kapsamında Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması oynanacak.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Samsunspor​ tarafından ilerleyen günlerde bilet satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ BİLETL FİYATLARI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Samsunspor tarafından yapılacak olan bilet satış duyurusunun ardından fiyatların da açıklanması bekleniyor.

Bilet fiyatları​ ile ilgili yapılan duyurunun ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe​, Samsunspor ile oynadığı son 5 maçın ikisinde galibiyet, 1 inde mağlubiyet ve 2 tanesinde ise beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 7 gol atarken, kendi kalesinde ise 4 gol gördü.

Süper Lig / 21 Ocak 2024 / Fenerbahçe-Samsunspor / 1:1

Süper Lig / 21 Ağustos 2023 / Samsunspor-Fenerbahçe / 0:2

Türkiye Kupası / 21 Mart 2012 / Fenerbahçe-Samsunspor / 3:0

Süper Lig / 2 Şubat 2012 / Samsunspor-Fenerbahçe / 3:1

Süper Lig / 23 Ekim 2011 / Fenerbahçe-Samsunspor / 0:0