Sandık kokusu bugün var mı? Yeni bölümün neden yayınlanmadığı gündem oldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu gündem oldu. Kanal tarafından yayınlanan yayın akışında dizi yer almadı. İzleyiciler Sandık Kokusu neden yok sorusunun cevabını araştırıyor.
Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün yer aldığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Çoşkun'un oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümü gündem oldu.
Dizinin izleyicileri yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?
Sandık Kokusu dizisinin bu akşam yeni bölümü kanal tarafından paylaşılan yayın akışında yer almadı.
Bugün saat 20.00'de Sandık Kokusu dizisi yerine "Şendul Şaban" adlı film yayınlanacak.
SANDIK KOKUSU NEDEN YOK 1 OCAK?
Genel olarak kanallar yılbaşı haftalarında dizilerin ve programların yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Bu nedenden dolayı Sandık Kokusu dizisinin bugün (1 Ocak 2025 Çarşamba) yeni bölümü yayınlanmadı.
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yani 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.
Dizinin en son 25 Aralık 2024 tarihinde 40. bölümü ekranlara gelmişti.
Kanal tarafından dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.