Sandık kokusu bugün var mı? Yeni bölümün neden yayınlanmadığı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 19:44 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:58

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu gündem oldu. Kanal tarafından yayınlanan yayın akışında dizi yer almadı. İzleyiciler Sandık Kokusu neden yok sorusunun cevabını araştırıyor.