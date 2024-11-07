07 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:10

Demet Akbağ, Özge Özpirinççi ve Necip Memilli gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde heyecan devam ediyor. Yeni sezonu ile dikkatleri üzerine çekerken diziye Feryal karakteri ekleniyor.

Show TV ekranlarında çarşamba günleri ekrana gelen diziye yeni isim dahil oluyor. Birçok projede yer alan Aydan Şener, Feryal karakteri ile diziye katılacak.

Ekranlarda izleyici ile buluşan Feryal karakterini gerçekte kimin canlandırdığı da merak edildi.

SANDIK KOKUSU FERYAL KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu dizisine Feryal Aksoy karakteri geliyor. Yeni karakteri Aydan Şener oynayacak.

Feryal karakterinin Filiz'in komşusu rolünü oynayacağı ve eski bir sanatçı olacağı öğrenildi.

AYDAN ŞENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1963 tarihinde dünyaya gelen isim eski manken ve Türk oyuncudur. 1981 Türkiye güzeli olan Şener, Aslen Kırım Tatarı ve Suzan Avcı'nın yeğenidir.

Ailesi ile beraber küçük yaşlardayken Bursa'ya yerleşti ve lise eğitimine kadar burada devam etti. 1981 senesinde Miss World güzellik yarışmasında da yer aldı.

1984 senesinde Küçük Ağa dizisi ile ekranlarda yer almaya başladı. 1988 senesinde Ecem adında bir kız çocuğu doğdu.

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Dizide Necip Memilli, Kayhan Açıkgöz, Levent Can, Seda Türkmen, Mina Akdin, Şahin Sancak, Ergun Kuyucu, Meriç Aral, İnci Şen, Nalan Yavuz, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak, Uğur Yücel, Sema Çeyrekbaşı gibi isimler bulunuyor.

SANDIK KOKUSU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Show TV'de yayınlanan dizi, Çarşamba günleri 20.00'de izleyicisi ile buluşuyor. 6 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun yaparken senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.