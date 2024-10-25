Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

25 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:45

Ankara’da yaşanan hain terör saldırıları nedeniyle dün akşam Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Çarşamba günleri yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Başrol oyuncusu Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor.

Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Sandık Kokusu​ dizisinde izleyicisinin şaşıracağı bir ayrılık yaşanacak. Dizinin ilk bölümden itibaren yer alan Necip Memili, Sandık Kokusu'na veda ediyor.

NECİP MEMİLİ, SANDIK KOKUSU'NDAN AYRILIYOR

Yeni sezona yeni oyuncularıyla devam eden Sandık Kokusu dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Sandık Kokusu dizisinde Karsu karakterinin eski eşi Reha'yı oynayan Necip Memili diziden ayrılıyor.

Senaryodaki hikayesinin bitmesi nedeniyle diziden ayrılan Necip Memili, yeni teklifleri ise değerlendirmeye başladı. Sandık Kokusu dizisinden bu sezon 2 oyuncunun daha ayrılacağı konuşuluyor.

ENGİN ÖZTÜRK SANDIK KOKUSU DİZİSİNE DAHİL OLDU

Geçtiğimiz sezon Sandık Kokusu dizisinden Metin Akdülger ayrılmış ve yerine Engin Öztürk gelmişti. Metin Akdülger'in aynı dizide rol aldığı Uğur Yücel ile kavga ettiği ve bu sebeple ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.