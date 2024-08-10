Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonu eylül ayının ikinci haftasında başlayacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:22
Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu'nun izleyicileri yeni sezonu bekliyorken tarih belli oldu. Demet Akbağ, Özge Özpirinççi ve Necip Memilli'nin yer aldığı Sandık Kokusu eylül ayında yeniden ekranlara gelecek.
Son zamanlarda gündemde yer alan dizilerden biri olan Sandık Kokusu'nda Demet Akbağ, Özge Özpirinççi gibi başarılı isimler yer alırken izleyiciler 2. sezon ne zaman başlıyor araştırmaya başladı.
SANDIK KOKUSU 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonu eylül ayının 2. haftasında izleyici ile buluşacak.
Dizi, 12 Haziran Çarşamba günü 26. bölümüyle ekranlara ara vermişti.
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI KİM?
Projede Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi isimler yer alırken yeni sezonda da değişiklikler olması bekleniyor.
HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Dizi, Show TV ekranlarda 20.00'da yayınlanıyor.
SANDIK KOKUSU KADROSUNDA YENİ İSİMLER
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Engin Öztürk diziye sahil olurken Karsu'nun hayatına girecek olan Bora karakterini canlandıracak.
Kaynak: TGRT Haber