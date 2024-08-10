Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonu eylül ayının ikinci haftasında başlayacak

10 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:22

Son zamanlarda gündemde yer alan dizilerden biri olan Sandık Kokusu'nda Demet Akbağ, Özge Özpirinççi gibi başarılı isimler yer alırken izleyiciler 2. sezon ne zaman başlıyor araştırmaya başladı.

SANDIK KOKUSU 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonu eylül ayının 2. haftasında izleyici ile buluşacak.

Dizi, 12 Haziran Çarşamba günü 26. bölümüyle ekranlara ara vermişti.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI KİM?

Projede Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi isimler yer alırken yeni sezonda da değişiklikler olması bekleniyor.

HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, Show TV ekranlarda 20.00'da yayınlanıyor.

SANDIK KOKUSU KADROSUNDA YENİ İSİMLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Engin Öztürk diziye sahil olurken Karsu'nun hayatına girecek olan Bora karakterini canlandıracak.