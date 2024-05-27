Sandık Kokusu dizisine Komiser Kemal karakteriyle Kadir Polatçı dahil oluyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 21:04 - Güncelleme : 27 May 2024 21:08
Show TV'nin popüler dizisi "Sandık Kokusu", yeni sezonuna heyecan katacak bir transferle devam ediyor. Kadir Polatçı, Komiser Kemal rolüyle diziye dahil oluyor. İşte detaylar...
“Sandık Kokusu”, Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizinin geçtiğimiz hafta başrol oyuncusu Metin Akdülger'in vedası izleyenleri üzmüştü.
Ayrıca, Serkan Tütüncü diziye dahil olmuştu.
Şimdi ise Kadir Polatçı, Komiser Kemal rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
O3 Medya'nın yapımını üstlendiği ve Nezaket Coşkun’un yönetmenliğini yaptığı dizide Kadir Polatçı, Komiser Kemal karakterini oynayacak.
Polatçı, dizide Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan karakterini yakalamaya çalışacak.
Kaynak: TGRT Haber