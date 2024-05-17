Sandık Kokusu Kıvanç karakterini Serkay Tütüncü oynuyor

17 May 2024 09:17 - Güncelleme : 17 May 2024 09:37

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Nevip Memili, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin ana karakterlerinden biri olan Atilla'yı oynayan Metin Akdülger'in ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Kıvanç karakteri ile ünlü oyuncu Serkay Tütüncü dahil oluyor.

Kıvanç karakteri dizide Meriç Aral tarafından oynanan "Irmak" karakteri ile bağlantılı olacak.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi.

Ege Üniversitesi'nden mezun olan ünlü oyuncu İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

2016 yılında katıldığı Survivor 2016 yarışmasında ikinci oldu.

2018 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle ilk oyunculuk yapmaya başladı.

2019-2020 yılları arasında ise Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini oynadı.

Oyuncunun rol aldığı bütün dizi ve filmler ise şöyle: