Sandık Kokusu'nun Atilla’sı Metin Akdülger diziden ayrılıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 22:03 - Güncelleme : 16 May 2024 22:21
Show TV'nin fenomen dizisi "Sandık Kokusu"nda büyük bir ayrılık yaşanacak. Başarılı oyuncu Metin Akdülger, Atilla karakteri ile dizinin 23. bölümünde ekibe veda ediyor. Peki, Sandık Kokusu yeni başrol kim olacak? Detaylar haberimizde...
Sandık Kokusu dizisinden izleyicilere şok bir ayrılık haberi geldi.
Show TV’nin yeni sezonda devam kararı aldığı yapımda, başrol oyuncularından ve Atilla karakterini oynayan Metin Akdülger, diziye veda ediyor.
Yeni başrol erkek oyuncu merak konusu oldu.
Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu değişiklik dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Özge Özpirinçci’nin oynadığı Karsu karakteri, çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan ayrılmasını isteyecek.
Yeni gelecek başrolün Karsu karakterine partner olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: TGRT Haber