Sandık Kokusu'nun Atilla’sı Metin Akdülger diziden ayrılıyor

16 May 2024 22:03 - Güncelleme : 16 May 2024 22:21

Sandık Kokusu dizisinden izleyicilere şok bir ayrılık haberi geldi.

Show TV’nin yeni sezonda devam kararı aldığı yapımda, başrol oyuncularından ve Atilla karakterini oynayan Metin Akdülger, diziye veda ediyor.

Yeni başrol erkek oyuncu merak konusu oldu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu değişiklik dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Özge Özpirinçci’nin oynadığı Karsu karakteri, çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan ayrılmasını isteyecek.

Yeni gelecek başrolün Karsu karakterine partner olabileceği düşünülüyor.