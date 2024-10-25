Sandık Kokusu Reha karakteri diziden ayrılıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:56

Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı Sandık Kokusu'nda ayrılık yaşanacak. Reha karakterini oynayan Necip Memili diziden ayrılıyor. Seyirciler Reha karakterinin dizide yer almamasının üzerinden neden yok merak etti.