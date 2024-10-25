Sandık Kokusu Reha karakteri diziden ayrılıyor
Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı Sandık Kokusu'nda ayrılık yaşanacak. Reha karakterini oynayan Necip Memili diziden ayrılıyor. Seyirciler Reha karakterinin dizide yer almamasının üzerinden neden yok merak etti.
İlk bölümü 6 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan dizi ilk sezonuyla ilgi çekmişti. Yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkan dizide bir oyuncu ayrılıyor.
Reha karakterini oynayan Necip Memili seyirci tarafından beğenilmişti.
SANDIK KOKUSU REHA NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu'nda Reha karakterini Necip Memili oynuyor. Necip Memili'nin ekranlarda yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Necip Memili karakteri diziden ayrılıyor.
“Sandık Kokusu” ikinci sezonunda da çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in ise yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda flaş bir ayrılık yaşanacak. Dizide Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili ekibe veda ediyor.
SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan isimler arasında Necip Memilli, Kayhan Açıkgöz, Levent Can, Seda Türkmen, Mina Akdin, Şahin Sancak, Ergun Kuyucu, Meriç Aral, İnci Şen, Nalan Yavuz, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak, Uğur Yücel, Sema Çeyrekbaşı bulunuyor.
SANDIK KOKUSU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Show TV'de yayınlanan dizi Çarşamba günleri 20.00'da yayınlanıyor.