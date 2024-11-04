Şanlıurfa Halefti Belediyesi'ne kayyum atandı! Mehmet Karayılan kimdir, nereli?

04 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:42

Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Halefti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Vatandaşlar tarafından görevden alınan Şanlıurfa Halefti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan kimdir, nereli sorularının cevapları araştırılıyor.

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa Halefti Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görevden alındı.

Mehmet Karayılan'ın yerine Şanlıurfa Halefti Kaymakamı Hakan Başoğlu göreve atandı.

Vatandaşlar tarafından görevden alınan Mehmet Karayılan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları araştırılıyor.

MEHMET KARAYILAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Karayılan, 1967 yılında Şanlıurfa'nın Halefti ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada gördükten sonra Gaziantep Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nden mezun oldu.

2012-2013 yılları arasında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kuruluşunda yer alan Mehmet Karayılan, iki dönem HDP Parti Meclis Üyeliği yaptı.

Bu görevinin ardından bir dönem de HDP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapan Mehmet Karayılan, 2018 yılında ise Gaziantep HDP milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise DEM Parti'den Halefti Belediye Başkanı olarak seçildi.