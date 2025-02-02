Santorini nerede, Ege Denizi’nde mi? Bir günde 10’dan fazla deprem oldu

02 Şubat 2025 18:37 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:38

Santorini Adası yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içinde 3.5 ile 4,4 büyüklüğünde 10’dan fazla deprem yaşandı. Depremlerin ardından Santorini Adası’nın yeri ve depremin Türkiye üzerindeki olası etkileri merak edildi.

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik paniği yaşanıyor.

Büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen 8 depremin ardından bölgede daha şiddetli depremler de yaşandı.

SANTORİNİ NEREDE, EGE DENİZİ’NDE Mİ?

Volkanik kökenli ada olan Santorini volkanların patlaması ile girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir.

Ada Ege Denizinde yer alan bir adadır ve Yunanistan’nın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır.

Santorini’de en son milattan önce 1600 yıllarında patlama oldu.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Bölgede yanardağ faaliyetleri de fay kırıklarının 6’ya kadar depremleri tetikleyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre yanardağ patlamaya yakınmış gibi bir bilimsel görüntü veriyor.

Öte yandan bu faaliyetlerin belli çapta tsunami dalgaları Ege Denizi kıyılarını vurabilir.