Sarıyer'de 29 Ekim'de yapılacak etkinlik, konser ve gösterilerin programı belli oldu
Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlikler ve konserler düzenleniyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul Sarıyer'de 29 Ekim konser, etkinlik ve gösteri takvimi merak ediliyor. Sarıyer'de Anadolu Ateşi sahne alacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'un neredeyse her ilçesinde ayrı bir etkinlik ve konser düzenleniyor.
Vatandaşlar tarafından Sarıyer'de 29 Ekim kapsamında düzenlenecek olan konserler, etkinlikler ve gösteriler merak ediliyor.
SARIYER 29 EKİM KONSER, ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre 29 Ekim'de Sarıyer'de saat 18.00'da fener alayı düzenlenecek.
Fener alayı, Sarıyer Meydanı'ndan başlayacak ve Çayırbaşı Stadı'nda sona erecek.
Saat 20.00'de ise Çayırbaşı M. Sedat Özsoy Stadı'nda Anadolu Ateşi sahne alacak.
Vatandaşlar ücretsiz olarak gösteriyi izleyebilecekler.
🇹🇷 Cumhuriyetimizin 101. yılını Sarıyer’de coşkuyla kutluyoruz!pic.twitter.com/4BRIDtNGBT — Sarıyer Belediyesi (@SariyerBelediye)
29 Ekim’de Sarıyer Meydan’dan başlayacak Fener Alayı ve ardından Anadolu Ateşi gösterisi ile Çayırbaşı Stadı’nda buluşalım!
SARIYER ÜCRETSİZ SERVİS KALKIŞ NOKTALARI
Vatandaşların etkinliklere ulaşımını kolaylaştırmak için Sarıyer Belediyesi tarafından 29 Ekim'de ücretsiz servis düzenlenecek.
Servisler 17.00-18.00 saat arasında kalkış yapacak ve vatandaşları gösteri alanlarına götürecekler.
🚎 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz ring seferleri kalkış noktaları: pic.twitter.com/ULcsuIUMko— Sarıyer Belediyesi (@SariyerBelediye)