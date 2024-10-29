Sarıyer'de 29 Ekim'de yapılacak etkinlik, konser ve gösterilerin programı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:58

Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlikler ve konserler düzenleniyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul Sarıyer'de 29 Ekim konser, etkinlik ve gösteri takvimi merak ediliyor. Sarıyer'de Anadolu Ateşi sahne alacak.