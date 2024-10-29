Üsküdar’da 29 Ekim etkinlik ve konserleri kapsamında 2 sanatçı sahne alacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok ilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her yıl en çok ilgi çeken etkinliklerin olduğu Üsküdar'da 29 Ekim kutlamaları dikkatleri çekti.
2024 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. Milyonlarca İstanbullu birçok ilçede gerçekleşen konserlere akın edecek.
Üsküdar'da yapılacak olan etkinlik ve konserler de belediye tarafından duyuruldu.
İSTANBUL ÜSKÜDAR 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024
Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Üsküdar'da 2 başarılı sanatçı yer alacak.
Bugün 18.00'de Harem Etkinlik Alanı'nda Duman ve Ekin Beril ücretsiz konser verecek. Konserin yanında DJ performansı da gerçekleşecek.
29 EKİM İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇOCUK ETKİNLİKLERİ VE KUTLAMALARI SAAT KAÇTA?
Çocuklara özel düzenlenen etkinlik takvimi şöyle:
29 Ekim temalı bez çanta yapımı 15.30 - 17.00
Neşeli notalar çocuk konseri 14.30 - 15.30
29 Ekim ahşap atölyesi 14.30 - 15.30
Ay yıldız tabak atölyesi 14.30 - 15.30
Atlı karınca 11.00 - 17.00
Şişme oyuncaklar 11.00 - 17.00