Üsküdar’da 29 Ekim etkinlik ve konserleri kapsamında 2 sanatçı sahne alacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 14:18 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:21

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok ilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her yıl en çok ilgi çeken etkinliklerin olduğu Üsküdar'da 29 Ekim kutlamaları dikkatleri çekti.