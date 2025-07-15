Şarköy yangın son durum ne? Yangın söndürüldü mü?

Tekirdağ Şarköy’de çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak evlere sıçradı, iki mahalle boşaltıldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere Mahallesi yakınlarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak ormanlık alandan çevredeki tarım arazilerine ve Şenköy Mahallesi'ne ulaştı.

ŞARKÖY YANGIN SON DURUM NE?

Uçak ve helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla yangına müdahale devam ediyor.

Alevlerin bazı evlere sıçramasının ardından 2 mahalle tamamen boşaltıldı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışan vatandaşlar panik yaşandı.

AFAD ve Orman İşletme ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de destekler bölgeye sevk edildi.