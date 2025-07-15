Çanakkale'de korkutan yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü, köylüler sinir krizi geçirdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale ederken ilçedeki 3 köy boşaltıldı. Evlerin yandığı, hayvanların öldüğü manzara yürek yakarken vatandaşlar arasında sinir krizi geçirenler oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 Uçak ve 3 helikopter karadan ise 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile müdahale etmeye devam ediyor.

3 KÖY BOŞALTILDI

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için ekipler tarafından Naldöken, Tuzla ve Taşağıl köyleri tahliye edildi. Tuzla köyünde tahliyeler sırasında evine kadar dayanan alevlerden yürüyemeyen yaşlı kadını Ezine Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri kurtardı. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri omuzuna alarak evinden tahliyesini sağladı.

YANGININ SIÇRADIĞI KÖYDE HAYVANLAR ÖLDÜ

Yangında Naldöken köyünde, bazı evler, köy mezarlığı, hayvan damları, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. Evleri yanan köylüler ise sinir krizi geçirdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.