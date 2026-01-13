Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

Muhammed Çağatay Kılıçaslan savcı olarak kimdir ve son yaşanan adliye olayı detayları merak ediliyor. İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde yaşanan silahlı saldırı yargı camiasında büyük yankı uyandırdı. 23. Ceza Dairesi’nde meydana gelen olayda görevli bir kadın hakim ayağından vurularak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan gözaltına alındı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı. Saldırının, odada bulunan bir hükümlünün müdahalesiyle daha ağır sonuçlar doğurmadan engellendiği öğrenildi. İşte Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan ve olay hakkında ayrıntılar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 16:26

İstanbul Kartal’daki Bölge Mahkemesi’nde silah seslerinin yükselmesi üzerine adliyede panik yaşandı. 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayın ardından kadın hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Çağatay Kılıçaslan gözaltına alındı.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇASLAN KİMDİR?

Muhammed Çağatay Kılıçaslan, Türkiye’de HSK bünyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan bir hukukçudur. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcılık yaptığı bilinmektedir. Mesleki kimliği ve mevcut görevi dışında, kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı düzeydedir.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın kişisel yaşamına ilişkin doğum yeri, yaşı, eğitim geçmişi ya da daha önce görev yaptığı adliyeler hakkında kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle savcıya dair bilinenler, görev yaptığı kurumlar ve son yaşanan adli olayla sınırlı kalmaktadır.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

HSK SAVCI MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇASLAN KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

HSK bünyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yaptığı bilinmektedir. Resmi kaynaklarda mesleki görevi dışında detaylı bir özgeçmiş paylaşımı yer almamaktadır.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

Savcının kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hangi eğitim kurumlarından mezun olduğu gibi kişisel bilgilere dair kamuya açık ve teyit edilmiş veriler bulunmamaktadır. Bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama ya da doğrulanmış kayıt henüz paylaşılmamıştır.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayda, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın görevli kadın hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ettiği öğrenildi. Ayağından vurulan hakim, kanlar içinde yere yığılırken olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

Olayın ardından savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli hakime yönelik nedeniyle Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#hakim
#savcı
#adliye
#Müslüman Balıkçılar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.