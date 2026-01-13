Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan kimdir? Gözaltına alındı

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde silah seslerinin yükselmesi üzerine adliyede panik yaşandı. 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayın ardından kadın hakim hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan gözaltına alındı.

MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇASLAN KİMDİR?

Muhammed Çağatay Kılıçaslan, Türkiye’de HSK bünyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan bir hukukçudur. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcılık yaptığı bilinmektedir. Mesleki kimliği ve mevcut görevi dışında, kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı düzeydedir.

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın kişisel yaşamına ilişkin doğum yeri, yaşı, eğitim geçmişi ya da daha önce görev yaptığı adliyeler hakkında kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle savcıya dair bilinenler, görev yaptığı kurumlar ve son yaşanan adli olayla sınırlı kalmaktadır.

HSK SAVCI MUHAMMED ÇAĞATAY KILIÇASLAN KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

HSK bünyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yaptığı bilinmektedir. Resmi kaynaklarda mesleki görevi dışında detaylı bir özgeçmiş paylaşımı yer almamaktadır.

Savcının kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hangi eğitim kurumlarından mezun olduğu gibi kişisel bilgilere dair kamuya açık ve teyit edilmiş veriler bulunmamaktadır. Bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama ya da doğrulanmış kayıt henüz paylaşılmamıştır.

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayda, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın görevli kadın hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ettiği öğrenildi. Ayağından vurulan hakim, kanlar içinde yere yığılırken olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli hakime yönelik silahlı saldırı nedeniyle Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı.