Savcı Yavuz Engin, Yenidoğan Çetesini çökertmesi ile gündeme geldi! Kimdir, aslen nereli?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:52

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Yenidoğan Çetesi'ni çökertmesi ile gündeme gelen Savcı Yavuz Engin, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Çete tarafından tehdit edilmesi ile tanınan Yavuz Engin'in hayatı ve biyografisi merak edilmişti.

Yenidoğan Çetesi ile ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken çetenin tehditlerine karşı duran Savcı Yavuz Engin gündemde yerini koruyor. Hayatına dair bilgiler araştırılırken aldığı eğitimler ve okuduğu bölümler de merak konusu oldu. SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Yavuz Engin, 1989 senesinde Almanya'da dünyaya gelirken eğitimini Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaokul eğitimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda tamamlamasının ardından lise eğitimini Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2009 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini 2013'te tamamladı. Okulunu bitirmesinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajına başlayarak 2014 senesinde savcı adayı olarak mesleğine başladı. Stajın tamamlanmasının ardından Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'nda göreve başladı. 2024 Nisan ayında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na terfi edildi. YAVUZ ENGİN ASLEN NERELİ? Engin, 1989 senesinde Almanya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini ise Türkiye'de tamamladıktan sonra mesleğine başladı. Sıkça Sorulan Sorular Savcı Yavuz Engin kaç yaşında? Almanya'da dünyaya gelmesinin ardından eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan Engin, 1989 senesinde doğdu. İlgili Haberler Hemşirenin ifadesi vahşeti gözler önüne serdi: “Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız” Bakan Işıkhan'dan Yenidoğan çetesi açıklaması! Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu Yenidoğan Çetesi olayından dolayı kapatılan hastanelerin listesi 2024