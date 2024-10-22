Savunma Sanayinin kalbi SAHA Expo’da ziyaretçi günleri belli oldu

22 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:08

SAHA Expo ziyaretçi günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk savunma sanayinin kalbi olan SAHA Expo, “Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

SAHA EXPO 2024 fuar tarihi ve halka açık olan günler belli oldu

SAHA EXPO 2024 fuar tarihi ve halka açık olan günler belli oldu

Türkiye’nin savunma sanayi ve havacılık sektörlerine yönelik düzenlenen SAHA Expo’ya 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor.

SAHA EXPO ZİYARETÇİ GÜNLERİ NE ZAMAN?

Saha Expo, 25 Ekim Cuma ile 26 Ekim Cumartesi günleri halka açıktır. Savunma sanayi fuarının ziyaretçi takvimi ise şu şekildedir;

22 Ekim Salı 10:00 - 18:00 Sadece davetliler için açıktır.

23 Ekim Çarşamba 10:00 - 18:00 Sadece sektör profesyonellerine açıktır.

24 Ekim Perşembe 10:00 - 18:00 Sadece sektör profesyonellerine açıktır.

25 Ekim Cuma10:00 - 18:00 Halk Günü

26 Ekim Cumartesi10:00 - 17:00 Halk Günü

SAHA EXPO BİLETLERİ NASIL ALINIR?

SAHA EXPO 2024'ün son iki günü olan 25-26 Ekim tarihlerinde, herkes fuarı ücretsiz olarak ziyaret edebilir. Bu tarihlerde, son teknoloji ürünlerini ve çözümlerini görmek için herkes fuara davetlidir.

Ziyaretçilerin bu sanayi fuarını ziyaret edebilmeleri için SAHA Expo internet sitesinden ziyaretçi kaydı oluşturması gerekmekte.

SAHA EXPO NEREDE?

Kara, deniz ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, askeri elektronik sistemler ve daha birçok savunma sanayi ürününün tanıtılacağı SAHA Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

SAHA EXPO’YA NASIL GİDİLİR?

Saha Expo’ya toplu ulaşım araçlarıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İstanbul Fuar Merkezi’ne ulaşım şu şekilde sağlanır;

Metro:

Hacıosman – Yenikapı metrosunun bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inip SAHA EXPO'ya gelebilirsiniz.

Marmaray:

Anadolu Yakasından Marmaray - Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inip SAHA EXPO'ya gelebilirsiniz.

Metrobüs:

Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs hattı ile Ataköy - Şirinevler durağına ulaşıp, Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inip SAHA EXPO'ya gelebilirsiniz.

İDO Deniz Otobüsü:

Deniz otobüsü hatlarını kullanarak Bakırköy iskelesine ulaşıp, metro ile "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inip SAHA EXPO'ya gelebilirsiniz.