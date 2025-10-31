Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı saat kaçta bitiyor? Soru sayısı ve dağılımı

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) yarın gerçekleşecek. Sınava 4 bin 122 aday katılım sağlayacak.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı saat kaçta bitiyor? Soru sayısı ve dağılımı
Sınav, 2025- Eleme, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde 38 salonda uygulanacak.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Saat 13.45'te başlayacak olan sınavda adaylara 140 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, ilave 30 dakika sürelerini kullanabilecek.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı saat kaçta bitiyor? Soru sayısı ve dağılımı

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI SORU DAĞILIMI

35 soru Genel Yetenek Testi ve 10 soru Genel Kültür Testi ile 15'er soru İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi ve Muhasebe Testi uygulanacak, 140 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, ilave 30 dakika sürelerini kullanabilecek.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı saat kaçta bitiyor? Soru sayısı ve dağılımı

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılacak aday sayısını "Sınava, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar katılabilecek. Bu kapsamda 4 bin 122 aday sınava katılacak. Sınava 14 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 41 aday bu haktan yararlandı. Emniyet personeli dahil toplam 305 görevli sınavda yer alacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadeleri ile duyurdu.

