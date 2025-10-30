Adalet Bakanlığı 1000 Hâkim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman? Başvuru ve sınav takvimi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı teşkilatının personel kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu yıl da geniş çaplı bir alım yapılacağını bildirmişti.

Buna göre Bakanlık, 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı istihdam edecek.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsız ve tarafsız yargının etkinliğini artırmak için insan kaynağımızı geliştirmeyi sürdürüyoruz. Hâkim ve savcı yardımcılığı sistemiyle yargının hem kalitesini hem de üretkenliğini yükseltiyoruz.”

1000 HÂKİM VE SAVCI YARDIMCISI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar, 4 ile 11 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden işlemlerini tamamlayabilecekler.

Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih 17 Kasım 2025 olarak açıklandı.

SINAV GÜNÜ VE ÜCRETİ

Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavları, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından dört ayrı oturumda uygulanacak.

Sınav merkezleri ise şu şehirlerde bulunacak:

Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon.

Adayların ödeyeceği sınav ücretleri şu biçimde duyuruldu:

Tek oturuma katılanlar için 1.300 TL

İki oturuma girenler için 1.950 TL

Üç oturuma katılanlar için 2.700 TL

Ücret ödemeleri ÖSYM’nin resmî ödeme platformları üzerinden yapılabilecek.