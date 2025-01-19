Sebastian Szymanski sarı kart sınırında mı? Göztepe maçında olmayabilir

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:25

Fenerbahçe'de bugün oynanacak Adana Demirspor karşılaşması öncesinde büyük bir tehlike bulunuyor. Sebastian Szymanski karşılaşmada sarı kart görürse haftaya oynanacak olan Göztepe maçında forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'de sarı kart sınırında yer alan futbolcular merak ediliyor.

Fenerbahçe bugün Adana Demirspor karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-lacivertlilerdeki sarı kart sınırında yer alan futbolcular gündem oldu. Hafta oynanacak olan Göztepe maçında bu futbolculardan herhangi biri sarı kart görürse forma giymeyecek. SEBASTİAN SZYMANSKİ SARI KART SINIRINDA MI? Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Sebastian Szymanski sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Sebastian Szymanski, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında da sarı kart görürse Süper Lig kapsamında 26 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. FENERBAHÇE'DE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR Sebastian Szymanski'nin yanı sıra sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'nin de sakatlığı bulunuyor. Çapraz bağları yırtılan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymeyecek. Samet Akaydın'ın ise karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor. Sıkça Sorulan Sorular Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR hakemi olarak ise Danimarkalı Sandi Putros görev alacak. İlgili Haberler Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu Dominik Livakovic Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden yok? Sakatlık durumu ve kaç maç oynamayacağı belli oldu Allan Saint-Maximin Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu