Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Sebastian Szymanski sarı kart sınırında mı? Göztepe maçında olmayabilir

Sebastian Szymanski sarı kart sınırında mı? Göztepe maçında olmayabilir

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:25
Sebastian Szymanski sarı kart sınırında mı? Göztepe maçında olmayabilir

Fenerbahçe'de bugün oynanacak Adana Demirspor karşılaşması öncesinde büyük bir tehlike bulunuyor. Sebastian Szymanski karşılaşmada sarı kart görürse haftaya oynanacak olan Göztepe maçında forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'de sarı kart sınırında yer alan futbolcular merak ediliyor.

Fenerbahçe bugün Adana Demirspor karşısında deplasmana çıkacak.  Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-lacivertlilerdeki sarı kart sınırında yer alan futbolcular gündem oldu.

Hafta oynanacak olan Göztepe maçında bu futbolculardan herhangi biri sarı kart görürse forma giymeyecek.

Sebastian Szymanski sarı kart sınırında mı? Göztepe maçında olmayabilir - 1. Resim

SEBASTİAN SZYMANSKİ SARI KART SINIRINDA MI?

Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Sebastian Szymanski sarı kart sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

Sebastian Szymanski, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında da sarı kart görürse Süper Lig kapsamında 26 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sebastian Szymanski sarı kart sınırında mı? Göztepe maçında olmayabilir - 2. Resim

FENERBAHÇE'DE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Sebastian Szymanski'nin yanı sıra sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'nin de sakatlığı bulunuyor.

Çapraz bağları yırtılan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymeyecek.

Samet Akaydın'ın ise karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR hakemi olarak ise Danimarkalı Sandi Putros görev alacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...