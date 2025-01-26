Sebastian Szymanski'nin sarı kart sınırında olup olmadığı Göztepe maçı öncesi merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 17:45

Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Sebastian Szymanski'nin sarı kart sınırında olup olmadığı ve ceza durumu gündem oldu. Karşılaşmada Polonyalı oyuncunun ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de 45 puan ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bugün 34 puanla 5. sırada bulunan Göztepe'yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma beraberlik ile sonuçlanmıştı. Kritik maçın öncesinde Sebastian Szymanski'nin sarı kart sınırında olup olmadığı merak ediliyor. SEBASTİAN SZYMANSKİ SARI KART SINIRINDA MI? Polonyalı futbolcu Szymanski, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında sarı kart sınırında yer alıyor. Yıldız futbolcu bu sezon sarı-lacivertlilerin ligin ilk yarısında oynadığı Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Szymanski bu maçta da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. SEBASTİAN SZYMANSKİ FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇINDA CEZALI MI? Güncel olarak 3 sarı kartı bulunan Szymanski eğer Fenerbahçe-Göztepe maçında sarı kart görürse, 2 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak olan Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Szymanski'nin karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda haberimizi güncelleyeceğiz. İlgili Haberler Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe yönetiminden Göztepe maçına saatler kala son dakika kararı! Tüm tuşlara basıyorlar Fenerbahçe'den sol beke sambacı hamlesi! Brezilyalı gazeteci masadaki teklifi yazdı