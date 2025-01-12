SED, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2025? Bakan Göktaş sosyal destek ödemelerine yapılacak zammı açıkladı

12 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş SED, evde bakım parası, engelli maaşı ve 65 yaş aylıklarına ne kadar zam yapılacağını açıkladı. Bakan Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamanın ardından yardımların 2025 yılında ne kadar olacağı belli oldu.

Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan 2025 Ocak-Temmuz arası zam oranlarının belli olmasıyla birlikte sosyal destek ödemelerinin ne kadar olacağı gündeme gelmişti.

Binlerce vatandaş tarafından merakla beklenen sosyal destek ödemelerinin ne kadar olacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı.

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

Bakan Göktaş tarafından açıklanan bilgilere göre yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya yükseltildi.

Yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşların aylığı 3 bin 723 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların ise 5 bin 584 TL'ye yükseltildi.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı ise 3 bin 723 liraya çıktı.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU 2025?

Evde bakım yardımı ile 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini ve 2024 yılında toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımı yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için aylığın ise 9 bin 77 TL'den 10 bin 125 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

SED YARDIMI NE KADAR OLDU 2025?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sunulan SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildi.

Bakan Göktaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı."

SED, EVDE BAKIM PARASI, ENGELLİ MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI ZAMLI NE ZAMAN YATACAK?

Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak olan zamlı SED, evde bakım aylığı, engelli maşı ve 65 yaş aylığı zamlı olarak 2025 Şubat ayında vatandaşların hesaplarına yatacak.