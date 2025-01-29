Tunç Arslanalp kimdir? Hayatına dair bilgiler

29 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:01

Halk TV programcısı Seda Selek'in gözaltına alınması üzerine Tunç Arslanalp'in özel hayatı da merak konusu oldu. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Tunç Arslanalp'in yaşı ve çalıştığı yerler vatandaşın dikkatini çekti.

Son zamanlarda gündemde yer alan Tunç Arslanalp de merak konusu oldu. TV ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Tunç Arslanalp'in daha önce çalıştığı yerler ve hayatına dair bilgiler gündemde.

TUNÇ ARSLANALP KİMDİR, NERELİ?

1973 senesinde İzmir'de dünyaya gelen isim gazeteci, eğitimci ve TV program sunucusudur. 1993 senesinde Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapımı Bölümü'ne giren isim Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

İzmir'de yerel radyolarda haber spikerliği yaparak meslek hayatına başlayan isim Flash Tv'nin İzmir stüdyolarında çalışmaya başladı.

1996 yılında ATV'nin kardeş kanalı olarak bilinene Yeni TV'de haber spikeri olarak çalıştı. 1997 ile 1999 aralığında İzmir RADYO 35'te Haber Spikeri, Haber Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.

1999-2001 aralığında TRT İzmir Bölge Müdürlüğünde seslendirme sanatçısı olarak çalışan Arslanalp, 2002 senesinde İstanbul'a gelerek Power FM ve Power XL'de haber spikerliği yaptı.

2004 yılında TGRT Haber ekranlarında spikerlik yapan isim CNN Türk'te gece bültenleri ile ekranlara geldi.