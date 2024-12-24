Şef Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Türkiye'ye konuk oldu
Finale sayılı günler kalan MasterChef Türkiye'ye ünlü şef Serkan Güzelçoban konuk oldu. Serkan Güzelçoban'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu.
Şampiyonluk yarışında rekabet kızışırken MasterChef'in 24 Aralık tarihli bölümüne Michelin yıldızlı başarılı şef Serkan Güzelçoban konuk oldu.
SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR?
27 Aralık 1984'te Almanya Stuttgart-Heslach'ta doğan Serkan Güzelçoban, aslen Denizlilidir.
2001'de stajyer olarak başladığı kariyerinde birçok başarılı şefle çalışma fırsatı bulan Şef, 2013 yılında Almanya'da "Handicap" isimli mekânını açtı.
MİCHELİN YILDIZI ALDI
Dünyanın ilk engelli çalışanları ile hizmet veren restoranı olan Restaurant Handicap ile Kasım 2014'te 1 Michelin Yıldızı aldı.
Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef olma unvanına sahip olan Güzelçoban, Kasım 2015'te Gault&Millau'dan 16 puan aldı.