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Şef Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Türkiye'ye konuk oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Aralık 2024 22:03 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:06
Şef Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Türkiye&#039;ye konuk oldu

Finale sayılı günler kalan MasterChef Türkiye'ye ünlü şef Serkan Güzelçoban konuk oldu. Serkan Güzelçoban'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu.

Şampiyonluk yarışında rekabet kızışırken MasterChef'in 24 Aralık tarihli bölümüne Michelin yıldızlı başarılı şef Serkan Güzelçoban konuk oldu.

Şef Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Türkiye'ye konuk oldu - 1. Resim

SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR?

27 Aralık 1984'te Almanya Stuttgart-Heslach'ta doğan Serkan Güzelçoban, aslen Denizlilidir.

2001'de stajyer olarak başladığı kariyerinde birçok başarılı şefle çalışma fırsatı bulan Şef, 2013 yılında Almanya'da "Handicap" isimli mekânını açtı.

Şef Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Türkiye'ye konuk oldu - 2. Resim

MİCHELİN YILDIZI ALDI

Dünyanın ilk engelli çalışanları ile hizmet veren restoranı olan Restaurant Handicap ile Kasım 2014'te 1 Michelin Yıldızı aldı.

Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef olma unvanına sahip olan Güzelçoban, Kasım 2015'te Gault&Millau'dan 16 puan aldı.

Sıkça Sorulan Sorular
Aralık ayı sonunda final yapması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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