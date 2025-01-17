Şekerbank'ın hisseleri neden düştü? SKP devreye girdi Şekerbank'ın hisse devri iptal edildi

17 Ocak 2025 19:05 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:09

SPK, Şekerbank hisselerinde son dönemde meydana gelen aşırı hareketlilik nedeniyle, inceleme başlatıldığını duyurdu. Sonrasında yapılan açıklamada ise hisselerin Samruk-Kazyna Invest LLP'den İlbak Holding'e devrine ilişkin sürecin durdurulduğunu bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu​, Şekerbank hisselerinde yaşanan hareketliliğe ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haberlerin ardından hisse​ değerlerinde de düşüşler yaşandı.

ŞEKERBANK'IN HİSSELERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Şekerbank hisseleri, yeni yıla 4,74 lira seviyesinden başladıktan sonra 15 Ocak tarihine kadar devam eden yükseliş sürecinde 5,59 liraya kadar yükselmiş ve sonrasında ilk etapta 5 lira ve bunu takiben dün 4,75 liraya varan bir düşüş​ yaşandı.

Şekerbank hisselerinde bugün de devam eden düşüş eğilimi fiyatı 4,41 liraya kadar düşürdükten sonra, SPK şirketin hisselerindeki fiyat hareketlerine yönelik olarak inceleme başlattığını duyurdu.

ŞEKERBANK'TA HİSSE DEVRİ SÜRECİ İPTAL EDİLDİ

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: