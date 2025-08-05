Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli? YAŞ kararı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı oldu

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 12.10'da başladı. Toplamda 2,5 saat süren toplantı sonrasında yeni Genelkurmay Başkanı da belli oldu.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğan Bayraktaroğlu, 2025'te Genelkurmay Başkanlığına atandı. 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitiren isim 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.[4] 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU EŞİ VE ÇOCUKLARI

Yeni Genelkurmay Başkanı olan Bayraktaroğlu, Hürriyet Bayraktaroğlu ile evliliğinden 2 çocuk sahibidir. 2016'da korgeneral rütbesine terfi eden isim Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başlamıştı. 2021 senesinde ise orgeneral rütbesine terfi etti.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU SON DAKİKA?

Bugün İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk

edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk

BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır."