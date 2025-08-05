Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli? YAŞ kararı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu. 2025 YAŞ kararları belli olurken emekliye ayrılanlar ve terfi edenler duyuruldu. 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de dünyaya gelen Selçuk Bayraktaroğlu kimdir merak edildi. İşte rütbesi, eşi ve çocuklarına dair bilgiler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli? YAŞ kararı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:44

toplantısı bugün 'ın başkanlığında 12.10'da başladı. Toplamda 2,5 saat süren toplantı sonrasında yeni da belli oldu.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğan Bayraktaroğlu, 2025'te Genelkurmay Başkanlığına atandı. 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitiren isim 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.[4] 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli? YAŞ kararı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı oldu

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU EŞİ VE ÇOCUKLARI

Yeni Genelkurmay Başkanı olan Bayraktaroğlu, Hürriyet Bayraktaroğlu ile evliliğinden 2 çocuk sahibidir. 2016'da korgeneral rütbesine terfi eden isim Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başlamıştı. 2021 senesinde ise orgeneral rütbesine terfi etti.

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli? YAŞ kararı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı oldu

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU SON DAKİKA?

Bugün İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Genelkurmay Başkanı oldu. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk
edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk
BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025
YAŞ üyeleri kimlerden oluşur? Yüksek Askeri Şura neden toplanır?
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#yüksek askeri şura
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#selçuk bayraktaroğlu
#genelkurmay başkanı
#Askeri
#Orgeneral Metin Gürak
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.