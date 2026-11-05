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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:31

Selmin Baş neden öldü? Denizli'de öğretmenlik yapıyordu

Denizli Selmin Baş öğretmen neden öldü başta meslektaşları olmak üzere vatandaşlarca ölüm nedeni merak edildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Özgür İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Selmin Baş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Denizli eğitim camiasını üzen vefat haberi, öğretmenin Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunduğu sırada yaşanan olayın ardından gündeme geldi. Selmin Baş’ın cansız bedeni, ablasının evinde bulundu. Genç öğretmenin vefatının ardından ailesi, yakınları ve meslektaşları yasa boğulurken Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayımladı. Öğretmen Selmin Baş neden öldü, kaç yaşında? İşte Selmin Baş’ın ölüm sebebi ile ilgili detaylar…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Selmin Baş neden öldü? Denizli'de öğretmenlik yapıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:31

'de görev yapan sınıf öğretmeni Selmin Baş’ın vefat haberi, eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı. Osman Özgür İlkokulunda öğretmenlik yapan 38 yaşındaki Selmin Baş, ’nın ilçesinde ablasının evinde ölü bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. Öğretmenin hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlatılırken Selmin Baş’ın ölümüne dair ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Henüz kesin ölüm nedeni açıklanmayan olayla ilgili inceleme sürüyor. Selmin Baş neden öldü? Olayın ayrıntıları…

DENİZLİ'DE ÖĞRETMEN SELMİN BAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Denizli Osman Özgür İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Selmin Baş’tan gelen acı haber, eğitim camiasını üzdü. Denizli'de öğretmenlik yapan Baş’ın cansız bedeni, Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan ablasının evinde bulundu. Öğretmenin hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selmin Baş’ın vefat haberi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Müdürlüğün yayımladığı taziye mesajında, Osman Özgür İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Selmin Baş’ın hayatını kaybettiği belirtilerek ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Osman Özgür İlkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenimiz Selmin Baş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Selmin Baş neden öldü? Denizli'de öğretmenlik yapıyordu

SELMİN BAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Denizli'de görev yapan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Selmin Baş’ın neden hayatını kaybettiği henüz kesinlik kazanmadı. Selmin Baş’ın cansız bedeni, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ablasının evinde bulundu. Olayın ardından öğretmenin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Selmin Baş’ın ölümüne ilişkin şu ana kadar kesin bir neden açıklanmadı. Mevcut bilgilerde öğretmenin hangi sebeple hayatını kaybettiğine dair ayrıntı paylaşılmazken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Öğretmenin vefatının ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında da ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Açıklamada Selmin Baş’ın vefatı duyurularak ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Selmin Baş neden öldü? Denizli'de öğretmenlik yapıyordu

SELMİN BAŞ ÖĞRETMEN KİMDİR?

Selmin Baş, Denizli'de bulunan Osman Özgür İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu. 38 yaşında olduğu belirtilen Baş, öğretmenlik mesleğini Denizli'de sürdürüyordu. Genç öğretmenin hayatını kaybettiği haberi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı duyuruyla kamuoyuna ulaştı.

ETİKETLER
#muğla
#Denizli
#menteşe
#Selmin Baş
#Osman Özgür İlkokulu
#Aktüel
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