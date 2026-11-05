Selmin Baş neden öldü? Denizli'de öğretmenlik yapıyordu

Denizli'de görev yapan sınıf öğretmeni Selmin Baş’ın vefat haberi, eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı. Osman Özgür İlkokulunda öğretmenlik yapan 38 yaşındaki Selmin Baş, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ablasının evinde ölü bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. Öğretmenin hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlatılırken Selmin Baş’ın ölümüne dair ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Henüz kesin ölüm nedeni açıklanmayan olayla ilgili inceleme sürüyor. Selmin Baş neden öldü? Olayın ayrıntıları…

DENİZLİ'DE ÖĞRETMEN SELMİN BAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Denizli Osman Özgür İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Selmin Baş’tan gelen acı haber, eğitim camiasını üzdü. Denizli'de öğretmenlik yapan Baş’ın cansız bedeni, Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan ablasının evinde bulundu. Öğretmenin hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selmin Baş’ın vefat haberi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Müdürlüğün yayımladığı taziye mesajında, Osman Özgür İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Selmin Baş’ın hayatını kaybettiği belirtilerek ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Osman Özgür İlkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenimiz Selmin Baş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz."

SELMİN BAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Denizli'de görev yapan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Selmin Baş’ın neden hayatını kaybettiği henüz kesinlik kazanmadı. Selmin Baş’ın cansız bedeni, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ablasının evinde bulundu. Olayın ardından öğretmenin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Selmin Baş’ın ölümüne ilişkin şu ana kadar kesin bir neden açıklanmadı. Mevcut bilgilerde öğretmenin hangi sebeple hayatını kaybettiğine dair ayrıntı paylaşılmazken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Öğretmenin vefatının ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında da ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Açıklamada Selmin Baş’ın vefatı duyurularak ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

SELMİN BAŞ ÖĞRETMEN KİMDİR?

Selmin Baş, Denizli'de bulunan Osman Özgür İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu. 38 yaşında olduğu belirtilen Baş, öğretmenlik mesleğini Denizli'de sürdürüyordu. Genç öğretmenin hayatını kaybettiği haberi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı duyuruyla kamuoyuna ulaştı.