Sema Aydemir kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 22:59

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Sema Aydemir oldu. Sema Aydemir’in kariyeri merak konusu oldu.