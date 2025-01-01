Sema Aydemir kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Sema Aydemir oldu. Sema Aydemir’in kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
Sema Aydemir 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu.
400 m engelli branşıyla tanınan eski kısa mesafe koşucusudur.
2012 Yaz Olimpiyatları ve Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır.
Survivor 2018 yarışmasında ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.
SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?
Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.
Sema Aydemir bu yarışmada çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyom, bu onun kariyerine çok faydalı olabilir.เทศกาłowSYSTEM