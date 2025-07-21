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 | Ceyda Altun

Semaver yakmak sonu oldu! Genç adam alevler içinde yanarak hayatını kaybetti

Sinop'ta semaver yakarken benzin bidonunun alev alması nedeniyle yanarak yaralanan şahıs, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Semaver yakmak sonu oldu! Genç adam alevler içinde yanarak hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:12

Üzücü olay 'un ilçesi Günpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Murat Kocaman, yanan semaver ateşine daha iyi yansın diye dökünce benzin bidonunun alev alması sonucu yanarak hastanelik oldu.

Semaver yakmak sonu oldu! Genç adam alevler içinde yanarak hayatını kaybetti

OLAYDAN 8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Kocaman ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 8 gün sonra hayatını kaybetti.

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