Sen Türkülerini Söyle jüri üyeleri merak ediliyor

04 Aralık 2024 23:33 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 23:38

TRT’nin sevilen türkü yarışması Sen Türkülerini Söyle bölümleriyle her hafta ekranlara gelirken yarışmanın jüri üyeleri de en çok arananlar arasına girdi.

2024 Sen Türkülerini Söyle yarışmasının finalini Gökhan Göçmen kazandı

2024 Sen Türkülerini Söyle yarışmasının finalini Gökhan Göçmen kazandı

Sen Türkülerini Söyle bitti, ödülün sahibin belli oldu!

Sen Türkülerini Söyle bitti, ödülün sahibin belli oldu!

Sen Türkülerini Söyle yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara geliyor.

Türkü ve müzikseverleri bir araya getiren sevilen yarışma programının jüri​ üyeleri de merak ediliyor.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Sen Türkülerini Söyle programının 5 jürisi vardır.

Jürilerin isimleri şöyle:

Aysun Gültekin

İsmail Altunsaray

Öykü Gürman

Emre Yücelen

Özhan Eren

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman 4 Ağustos 1982’de dünyaya geldi. Türk pop ve flamenko şarkıcısı, Öykü Gürman ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuş grup 2010’da son bulmuştu.

EMRE YÜCELEN KİMDİR?

Emre Yücelen 26 Temmuz 1976 Sakarya doğumludur. Emre Yücelen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Opera Şan bölümü okudu. 2004 senesinde ise İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

1980 Kırşehir doğumlu olan İsmail Altunsaray, Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri Türk saz ve ses sanatçısıdır.

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR?

1963 Erzurum doğumlu Aysun Gültekin, yüzlerce türkü seslendirmiş bir TRT sanatçısıdır.

Aysun Gültekin, Sakarya Fırat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde akıllara kazınan türküleri seslendirmiştir.

16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.

ÖZHAN EREN KİMDİR?

Amasya doğumlu Özhan Eren askeri okul mezunudur. 1982 yılında MSB Harita Yüksek Teknik Okulu'nu bitirerek Harita Mühendisi oldu.

Özhan Eren, Türk Müziği'nin hemen hemen bütün formlarında çalışmalar yaptı, eserler üretti ve birçok albüme imza attı.