Seranit Granit halka arz katılım endeksine uygun mu? SERNT hisse koduyla işlem görecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:02

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Seranit Granit hissesinin talep toplama tarihi 27-28-29 Ocak olarak belirlendi. Eşit dağıtım yapacak olan hisse Yıldız Pazar'da SERNT koduyla yer alacak. Katılım endeksine uygunluğu ise yatırımcının gündeminde.

Seranit Granit hissesi 12,00 TL'den satışa çıkıyor. Satın almak isteyen yatırımcılar yer aldığı bankaları ve hisse kodunu araştırıyordu. 27 Ocak itibarıyla talep toplamaya başladı. SERANİT GRANİT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Seranit Granit halka arz oluyor. 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hisse 12,00 TL'den satışa çıkıyor. SERNT katılım endeksine uygun değildir. T1-T2 bakiye kullanımına da uygun olmadığı da belirtildi. Halka arz büyüklüğü 1,8 Milyar TL olurken açıklık oranı %35 oldu. SERANİT GRANİT KAÇ LOT VERİR? Hissenin lot miktarı henüz netleşmezken olası miktarlar şöyle: 150 Bin katılım ~ 750 Lot (9000 TL) 250 Bin katılım ~ 450 Lot (5400 TL) 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3840 TL) 500 Bin katılım ~ 225 Lot (2700 TL) 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1920 TL) 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1224 TL) 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (840 TL) 2.2 Milyon katılım ~ 51 Lot (612 TL) SERANİT GRANİT HANGİ BANKALARDA VAR? 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hisse 150,050,000 Lot pay dağıtımı yapacak. SERNT, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılacak. İlgili Haberler Bigen halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluk durumu belli oldu Bu hafta halka arz olacak şirketler 27-31 Ocak! 2025 halka arz listesi Dünya Varlık halka arz ertelendi mi, neden?