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Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 19:59 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 20:01
Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

29 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı da adaylığını açıkladı. Serdal Adalı’nın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.

Hasan Arat’ın istifasının ardından Beşiktaş​'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının 29 Aralık'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı​ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylığını açıkladı.

Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı - 1. Resim

SERDAL ADALI NE DEDİ?

Serdal Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş'tır."

Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı - 2. Resim

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana​'da doğdu.

California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı.

Serdal Adalı, 2012-2015 ve 2018’de Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yaptı.

Ayrıca Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığı görevini yürüttü.

Sıkça Sorulan Sorular
60 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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