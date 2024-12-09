Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

Hasan Arat’ın istifasının ardından Beşiktaş​'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının 29 Aralık'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı​ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylığını açıkladı.

Serdal Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş'tır."