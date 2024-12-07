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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 21:21 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:31
Beşiktaş&#039;tan Fenerbahçe&#039;ye gönderme!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra sosyal medya hesabından gönderme yaparcasına paylaşımlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla 3 puanı aldı. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Tüpraş Stadyumu'nda maç sonu, "Yüksek yüksek tepelere" şarkısı çaldı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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