07 Aralık 2024 21:17 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:18

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United futbolcusu Michail Antonio trafik kazası geçirdi.

İngiltere Premier Lig takımı West Haam United, resmi hesabından yaptığı paylaşımla golcü futbolcu Michail Antonio'nun bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

"AÇIKLAMA EN KISA SÜREDE YAPILACAKTIR"

West Ham'ın yaptığı açıklamada, "West Ham United, forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bugün bir trafik kazası geçirdiğini teyit ediyor. Kulüpteki herkesin en aklı ve duaları şu anda Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Kulüp konuyla ilgili güncel açıklamayı en kısa sürede yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ancak henüz doğrulanmayan görüntülerde ise kaza geçirilen aracın feci halde hasar gördüğü görüldü.

İLK KAZASI DEĞİL!

Gelen bilgiye göre; Jamaikalı milli oyuncu daha önce de 2019 Noel Günü'nde kardan adam kıyafeti giyerek sürdüğü 210.000 sterlinlik arabasıyla bir evin ön bahçe duvarına çarpmıştı.