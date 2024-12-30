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Serdal Adalı’nın serveti ne kadar? Beşiktaş başkanı oldu serveti merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 00:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 00:30
Serdal Adalı’nın serveti ne kadar? Beşiktaş başkanı oldu serveti merak konusu oldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanlık seçimlerini kazanan Adalı Holding’in sahibi Serdal Adalı’nın mal varlığı ve serveti araştırılıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre siyah-beyazlıların 37. Başkanı Serdal Adalı​ oldu.

2024 yılında Forbes Dergisi’nin Türkiye Milyarderler Listesi’nde yer almayan Adalı’nın, bu durum göz önüne alındığında, servetinin 1 milyar doların altında olduğu tahmin ediliyor.

Serdal Adalı’nın serveti ne kadar? Beşiktaş başkanı oldu serveti merak konusu oldu - 1. Resim

SERDAL ADALI’NIN SERVETİ NE KADAR?

Adalı Holding’i kuran Serdal Adalı​, çeşitli sektörlerdeki faaliyetleriyle tanınıyor. Holding, inşaat taahhüt, hazır beton, sanayi, ticaret, enerji, turizm ve gayrimenkul gibi birçok alanda yatırımlara sahip.

Adalı’nın inşaat, enerji, turizm ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerdeki yatırımları sayesinde Türkiye’nin en zengin ilk 100 iş insanı arasında yer aldığı öngörülüyor.

Serdal Adalı’nın serveti ne kadar? Beşiktaş başkanı oldu serveti merak konusu oldu - 2. Resim

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana​'da doğdu.

California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı.

Serdal Adalı, 2012-2015 ve 2018’de Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yaptı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığı görevini yürüttü.

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Kaynak: TGRT Haber
Serdal Adalıadana

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