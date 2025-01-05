Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın hasta mı? Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı

05 Ocak 2025 18:53 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:15

Beşiktaş'ta teknik direktörlük adayları arasında favori olan Sergen Yalçın'ın kardeşinin hastalığı nedeniyle teklifi reddettiği iddia edildi. Sergen Yalçın teklifi reddetmesi üzerine kardeşinin hastalığının ne olduğu gündem oldu.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

Beşiktaş​'ın yeni başkanı Serdal Adalı​ ve teknik direktör Sergen Yalçın bugün görüşme gerçekleştirdi.

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre görüşme sonucu olumsuz oldu ve Sergen Yalçın​ teklifi kabul etmedi.

Teknik adamın kardeşinin hastalığı nedeniyle teklifi kabul etmediği iddia edildi.

SERGEN YALÇIN KARDEŞİ GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın 22 Şubat 1977 yılında İstanbul​'da dünyaya geldi.

2017 yılında Eskişehirspor'da Scout ekibinde yer alan Gürsoy Yalçın sırayla Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalya'da görev aldı.

GÜRSOY YALÇIN HASTALIĞI NE, YOĞUN BAKIMDA MI?

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kardeşi Gürsoy Yalçın'ın 2,5 senedir hastalıkla savaştığını açıkladı.

Ayrıca Gürsoy Yalçın'ın bir süredir yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2.5 senedir kardeşim Gürsoy Yalçın'ın hastalığıyla uğraşıyoruz. İyileşmek için bana söz verdi. Üç dört gündür yoğun bakımdaydı, buradan çıkıp onu görmeye gideceğim."