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Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın hasta mı? Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
05 Ocak 2025 18:53 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:15
Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın hasta mı? Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük adayları arasında favori olan Sergen Yalçın'ın kardeşinin hastalığı nedeniyle teklifi reddettiği iddia edildi. Sergen Yalçın teklifi reddetmesi üzerine kardeşinin hastalığının ne olduğu gündem oldu.

Beşiktaş​'ın yeni başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın bugün görüşme gerçekleştirdi.

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre görüşme sonucu olumsuz oldu ve Sergen Yalçın​ teklifi kabul etmedi.

Teknik adamın kardeşinin hastalığı nedeniyle teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın hasta mı? Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı - 1. Resim

SERGEN YALÇIN KARDEŞİ GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın 22 Şubat 1977 yılında İstanbul​'da dünyaya geldi.

2017 yılında Eskişehirspor'da Scout ekibinde yer alan Gürsoy Yalçın sırayla Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalya'da görev aldı.

Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın hasta mı? Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı - 2. Resim

GÜRSOY YALÇIN HASTALIĞI NE, YOĞUN BAKIMDA MI?

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kardeşi Gürsoy Yalçın'ın 2,5 senedir hastalıkla savaştığını açıkladı.

Ayrıca Gürsoy Yalçın'ın bir süredir yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2.5 senedir kardeşim Gürsoy Yalçın'ın hastalığıyla uğraşıyoruz. İyileşmek için bana söz verdi. Üç dört gündür yoğun bakımdaydı, buradan çıkıp onu görmeye gideceğim."

Sıkça Sorulan Sorular
22 Şubat 1977 yılında doğan Gürsoy Yalçın, 2025 Ocak ayı itibarıyla 47 yaşındadır.

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Kaynak: TGRT Haber
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