Sertab Erener, Eurovision'da bu akşam tüm performanslardan sonra sahne alacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 22:14 - Güncelleme : 09 May 2024 22:21
Eurovision heyecanı, ünlü şarkıcı Sertab Erener'in bu yıl sahne alacağının haberinin gelmesi ile doruk noktasına ulaştı. Peki, Sertab Erener ne zaman Eurovision sahnesine çıkacak, performans sergileyecek? İşte detaylar...
Ülkemizi 2003 yılında Eurovision'da birincilikle temsil ederek unutulmaz bir başarı elde eden Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesinde olacak.
2003 yılında Everyway That I Can şarkısıyla Türkiye'ye birincilik kazandıran Erener'in bu akşam tam olarak ne zaman sahneye çıkacağı merak konusu.
Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde Eurovision sahnesine çıkacak ve tüm performansların ardından, gecenin en sonunda izleyicilerle buluşacak.
Bu anı heyecanla bekleyen müzikseverler, Sertab Erener'in sahnedeki muhteşem performansını izlemek için sabırsızlanıyor.
Kaynak: TGRT Haber