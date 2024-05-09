Sertab Erener, Eurovision'da bu akşam tüm performanslardan sonra sahne alacak

09 May 2024 22:14 - Güncelleme : 09 May 2024 22:21

Ülkemizi 2003 yılında Eurovision'da birincilikle temsil ederek unutulmaz bir başarı elde eden Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesinde olacak.

2003 yılında Everyway That I Can şarkısıyla Türkiye'ye birincilik kazandıran Erener'in bu akşam tam olarak ne zaman sahneye çıkacağı merak konusu.

Sertab Erener, bu akşamki ikinci yarı finalde Eurovision sahnesine çıkacak ve tüm performansların ardından, gecenin en sonunda izleyicilerle buluşacak.

Bu anı heyecanla bekleyen müzikseverler, Sertab Erener'in sahnedeki muhteşem performansını izlemek için sabırsızlanıyor.