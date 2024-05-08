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Eurovision 2024 9 Mayıs'ta yapılacak ikinci yarı finalde yarışacak ülkeler

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 16:35 - Güncelleme : 08 May 2024 16:47
Eurovision 2024 9 Mayıs&#039;ta yapılacak ikinci yarı finalde yarışacak ülkeler

Eurovision 2024'ün ikinci yarı finalinde yarışacak ülkeler ve temsilcileri belli oldu. Peki, ikinci yarı final ne zaman? Nereden izlenir? İşte detaylar...

Eurovision Şarkı Yarışması'nın heyecanı ikinci yarı final için de artıyor.

9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bu aşamada yarışacak ülkeler, finale çıkmak için performans sergileyecekler.

Ülkeler ve temsilcileri ise şöyle:

Eurovision 2024 9 Mayıs'ta yapılacak ikinci yarı finalde yarışacak ülkeler - 1. Resim

Malta - Sarah Bonnici'nin "Loop" 

Arnavutluk - Besa'nın "Titan" 

Yunanistan - Marina Satti'nin "Zari" 

İsviçre - Nemo'nun "The Code" 

Çekya - Aiko'nun "Pedestal" 

Avusturya - Kaleen'in "We Will Rave" 

Danimarka - Saba'nın "Sand" 

Ermenistan - Ladaniva'nın "Jako" 

Letonya - Dons'un "Hollow" 

San Marino - Megara'nın "11:11" 

Gürcistan - Nutsa Buzaladze'nin "Firefighter" 

Belçika - Mustii'nin "Before the Party's Over" 

Estonya - 5miinust & Puuluup'un "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" 

İsrail - Eden Golan'ın "Hurricane" 

Norveç - Gåte'nin "Ulveham" 

Hollanda - Joost Klein'in "Europapa" şarkısıyla.

Kaynak: TGRT Haber
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