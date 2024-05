Eurovision 2024 9 Mayıs'ta yapılacak ikinci yarı finalde yarışacak ülkeler

08 May 2024 16:35 - Güncelleme : 08 May 2024 16:47

Eurovision Şarkı Yarışması'nın heyecanı ikinci yarı final için de artıyor.

9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bu aşamada yarışacak ülkeler, finale çıkmak için performans sergileyecekler.

Ülkeler ve temsilcileri ise şöyle:

Malta - Sarah Bonnici'nin "Loop"

Arnavutluk - Besa'nın "Titan"

Yunanistan - Marina Satti'nin "Zari"

İsviçre - Nemo'nun "The Code"

Çekya - Aiko'nun "Pedestal"

Avusturya - Kaleen'in "We Will Rave"

Danimarka - Saba'nın "Sand"

Ermenistan - Ladaniva'nın "Jako"

Letonya - Dons'un "Hollow"

San Marino - Megara'nın "11:11"

Gürcistan - Nutsa Buzaladze'nin "Firefighter"

Belçika - Mustii'nin "Before the Party's Over"

Estonya - 5miinust & Puuluup'un "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

İsrail - Eden Golan'ın "Hurricane"

Norveç - Gåte'nin "Ulveham"

Hollanda - Joost Klein'in "Europapa" şarkısıyla.