Eurovision 2024 9 Mayıs'ta yapılacak ikinci yarı finalde yarışacak ülkeler
Eurovision 2024'ün ikinci yarı finalinde yarışacak ülkeler ve temsilcileri belli oldu. Peki, ikinci yarı final ne zaman? Nereden izlenir? İşte detaylar...
Eurovision Şarkı Yarışması'nın heyecanı ikinci yarı final için de artıyor.
9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bu aşamada yarışacak ülkeler, finale çıkmak için performans sergileyecekler.
Ülkeler ve temsilcileri ise şöyle:
Malta - Sarah Bonnici'nin "Loop"
Arnavutluk - Besa'nın "Titan"
Yunanistan - Marina Satti'nin "Zari"
İsviçre - Nemo'nun "The Code"
Çekya - Aiko'nun "Pedestal"
Avusturya - Kaleen'in "We Will Rave"
Danimarka - Saba'nın "Sand"
Ermenistan - Ladaniva'nın "Jako"
Letonya - Dons'un "Hollow"
San Marino - Megara'nın "11:11"
Gürcistan - Nutsa Buzaladze'nin "Firefighter"
Belçika - Mustii'nin "Before the Party's Over"
Estonya - 5miinust & Puuluup'un "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
İsrail - Eden Golan'ın "Hurricane"
Norveç - Gåte'nin "Ulveham"
Hollanda - Joost Klein'in "Europapa" şarkısıyla.