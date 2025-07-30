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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

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ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:56

, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Beklenenden fazla kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi öngörülüyordu.

ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,1'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 arttı.

ABD ekonomisinde yüzde 3 büyüme

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,4 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

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#büyüme
#abd ekonomisi
#Ikinci Çeyrek
#Beklentiler
#Ekonomi
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