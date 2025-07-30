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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da beklentiyi aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 104 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da beklentiyi aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:54

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı temmuz ayında 104 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının, bu dönemde 77 bin kişi artması öngörülüyordu.

ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da beklentiyi aştı

Özel sektör istihdamında haziran ayında yaşanan düşüşe ilişkin veri ise 33 binden 23 bine aşağı yönlü revize edildi. İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 12 bin, orta ölçekli işletmelerde 46 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 46 bin kişi arttı.

ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da beklentiyi aştı

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 74 bin, üretim sektöründe 31 bin kişilik artış kaydetti. ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ve ücret verilerinin genel olarak sağlıklı bir ekonomiye işaret ettiğini belirtti.

ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da beklentiyi aştı

Richardson, işverenlerin "ekonominin bel kemiği" olan tüketicilerin dirençli kalacağı konusunda daha iyimser hale geldiğini ifade etti.

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#işe alım
#Özel Sektör Istihdamı
#Adp Raporu
#Abd İstihdamı
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
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